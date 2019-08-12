«Повторяющиеся» участники закупок будут привлечены к административной ответственности

Необоснованное повторение участников в закупках может свидетельствовать о договоренности между ними. К такому выводу пришел начальник управления корпоративных реформ и закупок Аналитического центра при Правительстве РФ Павел Тихомиров, пишет Гарант.ру.

По его словам, целью таких участников может быть назначение победителем аукциона одного из сговорившихся участников, а в последующих торгах присуждение победы следующему из них – так они будут выигрывать закупки по очереди. Кроме этого, согласованность действий между организатором и поставщиков нужна для передачи контракта определенным организациям.

При этом по итогам проверки ФАС России может привлечь «повторяющихся участников» к административной ответственности. Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координация экономической деятельности влекут наложение максимального штрафа для граждан и должностных лиц до 50 тыс. руб. или дисквалификацию до трех лет, а для юрлиц – до 5 млн руб.

По мнению экспертов, наличие постоянного поставщика оправдано только, если дорогостоящие заказы могут быть выполнены при участии уникальных НИОКР, например, в области судостроения и авиастроения.