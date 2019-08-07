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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Эксперт ЭТП ГПБ о срыве четверти госзакупок жизненно важных лекарств

    Эксперт ЭТП ГПБ о срыве четверти госзакупок жизненно важных лекарств

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    «Коммерсантъ» сообщил о срыве четверти госзакупок жизненно важных лекарств. Большинство тендеров не состоялись из-за отсутствия заявок. Эксперты считают, что многие компании избегают участия в госзакупках лекарств из-за слишком низкой начальной максимальной цены контракта (НМЦК), устанавливаемой госзаказчиками. 

    Комментарий: Обоснование начальной (максимальной) цены контракта – очень важный элемент контрактной системы и с принятием Приказа Министерства здравоохранения РФ от 26 октября 2017 г. № 871н «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта...», головной боли у контрактной службы прибавилось.

    Предлагаю рассмотреть механизм действия заказчика, в случае если на участие в закупке не подано ни одной заявки. При объявлении следующей закупки в качестве цены единицы планируемо­го к закупке лекарственного препарата принимается референтная цена. Если нет заявок по референтной цене – цена единицы увеличивается автоматически на среднеквадратичное отклонение.

    Итак, согласно законодательству, НМЦК может повышаться четыре раза. Такая процедура займет достаточно много времени. Если же и в этом случае не будет заявок, заказчик производит расчет на основе коммерческих предложений, поступивших от поставщиков. 

    Мы сейчас не говорим о недостатках контрактной системы, мы говорим о жизнях людей, которым требуются лекарства и о методике расчета НМЦК, которая устроена таким образом, чтобы обоснованная цена была минимальная. В связи с данным приказом Минздрава поставщикам выгоднее продавать лекарства на открытом рынке, чем принимать участие в конкурентных процедурах и, как следствие, мы имеем такое количество несостоявшихся конкурентных процедур. 

    Руководитель направления методологии государственных и корпоративных закупок ЭТП ГПБ, Шелоумов Михаил Александрович, к.ю.н.

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