Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Изменен порядок применения ограничения на допуск иностранной радиоэлектронной продукции для госзакупок

    Изменен порядок применения ограничения на допуск иностранной радиоэлектронной продукции для госзакупок

    Поделиться

    Правительство РФ изменило порядок применения ограничения на допуск иностранной радиоэлектронной продукции для госзакупок. Заказчики могут установить ограничение по новым правилам с 1 сентября.

    Подтверждением соответствия радиоэлектронной продукции новым требованиям и документации о закупке является декларация участника о нахождении радиоэлектронной продукции в реестре российской радиоэлектронной продукции с номером реестровой записи. При этом ограничение не устанавливается, если в реестре отсутствует радиоэлектронная продукция, соответствующая необходимому заказчику классу, или по своим функциональным, техническим или эксплуатационным характеристикам не соответствует установленным заказчиком требованиям к планируемой к закупке радиоэлектронной продукции.

    Кроме этого, Минпромторг по согласованию с Минфином России утвердит порядок определения НМЦК при закупке указанной продукции. Предметом указанного контракта не может быть радиоэлектронная продукция, включенная в соответствующий перечень, не включенная в него. Также не допускается замена такой радиоэлектронной продукции по 44-ФЗ на продукцию, которой нет в перечне и в реестре.

    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Позвонить