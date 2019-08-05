Изменен порядок применения ограничения на допуск иностранной радиоэлектронной продукции для госзакупок

Правительство РФ изменило порядок применения ограничения на допуск иностранной радиоэлектронной продукции для госзакупок. Заказчики могут установить ограничение по новым правилам с 1 сентября.

Подтверждением соответствия радиоэлектронной продукции новым требованиям и документации о закупке является декларация участника о нахождении радиоэлектронной продукции в реестре российской радиоэлектронной продукции с номером реестровой записи. При этом ограничение не устанавливается, если в реестре отсутствует радиоэлектронная продукция, соответствующая необходимому заказчику классу, или по своим функциональным, техническим или эксплуатационным характеристикам не соответствует установленным заказчиком требованиям к планируемой к закупке радиоэлектронной продукции.

Кроме этого, Минпромторг по согласованию с Минфином России утвердит порядок определения НМЦК при закупке указанной продукции. Предметом указанного контракта не может быть радиоэлектронная продукция, включенная в соответствующий перечень, не включенная в него. Также не допускается замена такой радиоэлектронной продукции по 44-ФЗ на продукцию, которой нет в перечне и в реестре.