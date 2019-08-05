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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / При госзакупках продовольствия введут обязательное проведение лабораторных исследований

    При госзакупках продовольствия введут обязательное проведение лабораторных исследований

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    Министерство сельского хозяйства РФ подготовило поправки в 44-ФЗ, которые предусматривают обязательное проведение лабораторных исследований продовольствия при госзакупках.

    Как указано в пояснительной записке, сейчас закупаемое продовольствие и продукция общественного питания лабораторно не проверяются или проверяются единожды (при условии того, что внешний вид продукции не несет в себе видимых следов порчи). Таким образом, качество продовольствия, закупаемого в рамках контракта, фактически зависит только от производителя.

    В министерстве считают, что введение обязательных исследований продуктов для госнужд будет способствовать эффективной борьбе с поставками некачественного или фальсифицированного продовольствия. Риски увеличения стоимости продукции в связи с введением регулярности лабораторных исследований представляются маловероятными, поскольку проект федерального закона не предусматривает увеличение объема требований к закупаемым товарам, а ориентировочная стоимость лабораторных исследований закупаемого продовольствия может составить, по экспертным оценкам, не более 1-2% от цены контракта.

    Вопрос о необходимости введения лабораторного контроля продовольствия, закупаемого для государственных и муниципальных нужд, вначале года был поднят вице-премьером Алексеем Гордеевым.

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