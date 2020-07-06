Взаимодействие поставщика с заказчиком до подведения итогов процедуры

На всех этапах осуществления закупочной деятельности для надлежащего проведения процедур требуется постоянное взаимодействие заказчика/организатора закупок и поставщика (подрядчика, исполнителя). Особенно важно такое общение до момента определения победителя процедуры во избежание недопонимания и споров в дальнейшем. Многие потенциальные контрагенты пренебрегают своими правами (порой по незнанию) и сводят к минимуму взаимодействие с организаторами процедур, что, в свою очередь, может привести к неправильному понимаю процесса закупок и хозяйственных потребностей заказчика.

Рассмотрим основные способы взаимодействия организатора закупок и их участников.

Направление (запрос) коммерческих предложений

При проведении закупок организаторы торгов часто сталкиваются с проблемой грамотного формулирования в закупочной документации и описания собственных потребностей в товарах, работах или услугах (далее - ТРУ), соответствующих действующему законодательству о закупках.

Запрос (или направление) коммерческих предложений – один из основополагающих этапов закупки, на котором у заказчика формируются более четкие представления о функциональных характеристиках необходимой продукции, о цене за единицу товара (работы или услуги), а также сроках поставки (выполнения работ, оказания услуг).

Для определения НМЦД организаторы закупок зачастую используют метод сопоставимых рыночных цен ТРУ: на основании полученных предложений контрагентов можно легко рассчитать цену за единицу нужной продукции, а в дальнейшем определить и общую стоимость исполнения обязательств по договору.

Коммерческое предложение направляется:

по запросу от организатора закупки (инициатора закупки)

Как правило, данный способ применим, когда организатор процедур либо инициатор закупки уже знаком с контрагентом и у них имеется положительный опыт делового общения в прошлом. Нередко организатор закупки, исследовав рынок интересующей продукции, обращается к новым поставщикам (подрядчикам, исполнителям) с просьбой о направлении своего коммерческого предложения.

самостоятельно поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

Стремясь расширить рынок сбыта своего товара (работы, услуги), контрагенты рассылают потенциальным заказчикам свои предложения о сотрудничестве с указанием актуальных цен ТРУ (таким образом, как правило, участники делового оборота узнают друг о друге). В тех случаях, когда поставщики (подрядчики, исполнители) давно работают на рынке и уже заранее могут предугадать хозяйственные потребности тех или иных заказчиков, контрагенты направляют свои предложения с действующими расценками на момент формирования закупочной документации.

Коммерческое предложение представляет собой информационное письмо (на фирменном бланке) контрагента о готовности к сотрудничеству с указанием цены товара, работы или услуги, региона поставки, сроках и условиях поставки. Для того, чтобы такое предложение можно было рассмотреть организатору процедур и учитывать при расчете НМЦД, в нем необходимо указать следующие данные:

- данные организации (наименование, адрес, ИНН, КПП, и др); - дата письма, исходящий номер (при наличии), подпись и печать уполномоченного должностного лица со стороны контрагента; - наименование, цена за единицу ТРУ, общая стоимость исполнения обязательств в рамках запроса заказчика (при необходимости указывается срок действия коммерческого предложения, в течение которого указанная цена будет актуальной); - качественные и количественные характеристики ТРУ; - контактные данные сотрудников, с кем можно связаться для уточнения информации.

Разъяснения закупочной документации (извещения)

В случае наличия непонятных пунктов в закупочной документации, контрагент вправе направить запрос на разъяснение закупочной документации согласно порядку, установленному конкретной процедурой[1]. Данный закупочный механизм представляет собой открытый диалог заинтересованного поставщика (подрядчика, исполнителя) и заказчика, с результатом которого можно в дальнейшем ознакомиться в ЕИС[2]. Главное, о чем следует помнить контрагенту, перед тем, как направить интересующий вопрос: заказчик вправе не осуществлять разъяснение в случае, если запрос поступил позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Разъяснения положений документации о конкурентной процедуре при этом не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора[3]. В противном случае, заказчику целесообразнее отменить процедуру, внести соответствующие коррективы и разместить новую закупку.

На практике, нередко бывают случаи, когда необходимые пояснения поставщики (подрядчики, исполнители) пытаются получить у заказчика по телефону, без временных затрат для направления соответствующего запроса. Следуя закупочным принципам ФЗ №223, участникам закупок и организаторам процедур следует придерживаться установленного Законом о закупках порядка предоставления разъяснений неясных пунктов документации. Обеспечивая прозрачность и открытость процедуры, в случае возникновения споров каждая из сторон может ссылаться корректность и своевременность направления запроса (или получения ответа в виде разъяснения). К тому же, неразмещение разъяснений положений закупочной документации (извещения) в ЕИС, которые организатор процедур может давать контрагентам в ходе телефонных переговоров, является нарушением ч. 11 ст. 4 ФЗ №223, поскольку такие сведения не доступны для ознакомления другим участникам закупки[4].

При направлении запроса участник должен четко сформулировать интересующие его вопросы, а заказчик, в свою очередь, дать на них исчерпывающий и понятный ответ. В противном случае, пояснения без конкретизации неясных пунктов можно назвать пустой «отпиской».

Пример из практики

В УФАС на действия заказчика поступила жалоба участника конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на выполнение проектно-изыскательских работ по модернизации котельной. По мнению инициатора обращения, организатором торгов ненадлежащим образом исполнена предусмотренная ч. 3 ст. 3.2 Закона №223-ФЗ обязанность по предоставлению разъяснений в ответ на поступивший запрос заявителя, в том числе, необоснованно не внесены изменения в документацию, упомянутые в ответе на запрос. Рассмотрев материалы дела, комиссия УФАС установила, что участник закупки направил заказчику запрос относительно сроков выполнения работ. Представленные организатором торгов разъяснения в виде единственной фразы: «в конкурсную документацию будут внесены изменения» являются ненадлежащими, так как не несут какой-либо информации по существу запроса, по сути не являются разъяснениями, кроме того, ввиду отсутствия внесенных в документацию изменений фактически организатором торгов в разъяснениях была представлена ложная информация, дезориентировавшая заявителя и возможных иных потенциальных участников закупки. В своем решении антимонопольный орган пришел к выводу о наличии нарушений в действиях заказчика по ненадлежащему исполнению предусмотренной ч. 3 ст. 3.2 ФЗ №223 обязанности по предоставлению разъяснений в ответ на поступивший запрос нарушений п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 3, ч. 3 ст. 3.2 ФЗ №223, выразившихся в несоблюдении принципов информационной открытости закупки, равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки (Решение Санкт-Петербургского УФАС от 19.05.2020 по жалобе № Т02-379/20).

Запрос недостающих документов по заявке

Согласно нормам ФЗ №223 заказчик в своем Положении о закупке и закупочной документации определяет критерии, порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, которые применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора[5].

Организатор процедур вправе предусмотреть в закупочных документах возможность затребовать на отборочной стадии от участников закупки разъяснения положений заявок и представления недостающих документов (при необходимости). При этом не допускается, как правило, следующее:

запросы или требования о представлении недостающих документов, направленные на изменение существа заявки, включая изменение коммерческих условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки, графика поставки или платежа, иных коммерческих условий) или технических условий заявки (перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических условий) [6] . Однако, если данное право не указано ни в Положении о закупке, ни в закупочной документации заказчик не вправе запрашивать недостающие сведения в составе заявок от участников процедуры или иным образом разрешать контрагентам изменять свои предложения [7]

Несомненно, поставщики (подрядчики, исполнители) должны пользоваться такой возможностью корректировки своего предложения и предоставления заказчику пояснительных документов, поскольку от этого может зависеть итоговый результат процедуры.

Участникам закупок следует:

отвечать на поступающие запросы заказчика о направлении недостающих документов; см. Решение Санкт-Петербургского УФАС по жалобе № Т02-766/19 от 12.12.2019: поставщик в составе первой части заявки на участие в запросе предложений представил форму «спецификация техническая часть», в которой в нарушение требований п. 1.3 технического задания и приложения № 2 к техническому заданию указал производителя, не являющегося производителем оригинальной продукции. В ответ на поступивший запрос заказчика о заполнении позиций поля «аналог участника» контрагент не представил соответствующе данные, что послужило основанием для отклонения его заявки от участия в процедуре).

предоставлять только те документы, которые непосредственно интересуют организатора закупки;

своевременно направлять организатору закупки запрашиваемые недостающие сведения;

см. Решение Московского УФАС по делу № 077/07/00-10386/2019 от 23.09.2019: после публикации протокола оценки и сопоставления заявок поставщик обратил внимание, на то, что в его заявке отсутствовал партнерский сертификат или авторизированное письмо . При этом, посчитав возможным воспользоваться технической возможностью, прикрепил недостающий документ (первоначально не представленный в составе заявки) на этапе проведения переторжки. Однако, по условиям закупочной документации возможность предоставлять недостающие документы после окончания срока подачи заявок не была предусмотрена заказчиком).

Важной особенностью такой разновидности общения организатора закупок с участником является то, что запрашивать недостающие документы (если это предусмотрено документацией и Положением о закупке), является зачастую правом организатора процедур, а не обязанностью[8]. Поэтому потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям) не стоит уповать на последующий запрос от заказчика и готовить заявку спустя рукава. В любом случае, у контрагента есть возможность изменить свое предложение до истечения срока подачи заявок[9].

Присутствие участников закупки на процедуре вскрытия конвертов (открытия доступа к заявкам)

Присутствие участников закупки на процедуре вскрытия конвертов (открытия доступа к заявкам[10]) - еще один способ познакомиться заказчику и поставщику (подрядчику, исполнителю) поближе. ФЗ №223 не содержит безусловного права участников приходить к организатору торгов на подобные мероприятия, однако, и прямого запрета на это нет в Законе о закупках. Данный вопрос следует урегулировать Положением о закупке и условиями закупочной документации. Чаще всего заказчики позволяют присутствовать заинтересованным контрагентам на процедуре вскрытия конвертов (открытия доступа к заявкам), поскольку рассмотрение, оценка предложений и подведение итогов – привилегия компетентной комиссии организатора торгов. В любом случае, возможность присутствия потенциальных контрагентов на подобных процедурах говорит об открытости и прозрачности закупочной деятельности организатора торгов, что, в свою очередь, поможет развеять сомнения поставщика (подрядчика, исполнителя) в нечестности проводимой закупки.

Перед тем, как прийти к заказчику на процедуру вскрытия конвертов (открытия доступа к заявкам), участнику заранее следует выяснить следующее:

возможность присутствия на вскрытии конвертов (открытия доступа к заявкам);

точное место, время и дату данной процедуры;

наличие доверенности на представителя со стороны участника закупки, дающую право присутствовать при вскрытии конвертов с заявками, ее форма;

необходимость оформления пропуска для прохождения на территорию предприятия заказчика или иных документов и др.

см. Решение УФАС по Пермскому краю по жалобе вх. № 000404 от 30.01.2019: в соответствии с пп. 4 п. 12 разд. 1 документации о закупке при регистрации лицо, представляющее интересы участника закупки должно предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт), медицинские книжки с отметкой о прохождении мед. осмотров, по форме, установленной Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 20 мая 2005 г. № 402, а так же доверенность (в случае отсутствия полномочий действовать от имени участника закупки без доверенности), дающую право присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Однако контрагент не предоставил соответствующий документ о прохождении мед. осмотра, необходимый для нахождения на территории заказчика).

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что организация закупок и участие в них требует и от заказчика, и от контрагентов постоянного взаимодействия друг с другом. При этом очень важно, чтобы такое общение принесло максимальную пользу непосредственно перед подведением итогов процедур. В противном случае возможно и иное взаимодействие, только уже в антимонопольном органе, где каждой из сторон придется отстаивать свою позицию.

[1] Любой участник конкурентной закупки вправе направить заказчику в порядке, предусмотренном ФЗ №223 и положением о закупке, запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке. (ч.2 ст.3.2 ФЗ №223) [2] В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, заказчик осуществляет разъяснение положений документации о конкурентной закупке и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. [3] Ч.4 ст.3.2 ФЗ №223 [4] См. решение по делу N 27/17/14-ТР Псковского УФАС [5] Не допускается осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке (ст.3 ФЗ №223) [6] zakupki.gov.ru [7]См. Решение УФАС по Пермскому краю по делу № 059/07/18.1-311/2019 от 15.04.2019: заказчиком неправомерно предоставлена возможность участникам закупки внести изменения в поданные заявки в порядке, не предусмотренном Положением о закупках и документацией по закупке, что нарушает ч. 6 ст. 3 Закона о закупках) [8] См. Решение Кемеровского УФАС по жалобе № 042/07/3-806/2019 от 05.06.2019: закупочная комиссия данным правом не воспользовалась и недостающие документы в составе заявки участника не истребовала. [9] Ч.11 ст.3.2 ФЗ №223 [10] Если закупка проводилась в электронной форме на ЭТП