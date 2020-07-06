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    Правительство РФ утвердило новые правила согласования госконтракта с единственным поставщиком

    Автор: https://prozakupki.interfax.ru/articles/1833
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    Москва. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Правительство РФ утвердило новый порядок согласования с контрольным органом заключения контракта с единственным поставщиком при признании закупки несостоявшейся. Соответствующее правительственное постановление опубликовано на портале правовой информации.

    Сам документ устанавливает пороговые значения цены контракта с едпоставщиком по результатам закупки, признанной несостоявшейся, при превышении которой потребуется согласование заключения контракта. Для "федеральных" закупок установлена планка в 500 млн рублей, для "региональных" и "муниципальных" - 250 млн рублей.

    Для контрактов, заключаемых госзаказчиками с едпоставщиками по результатам несостоявшихся закупок, проводимых закрытым способом (а также с помощью процедуры запроса предложений), установлен ценовой порог в 1 тыс. рублей.

    "При осуществлении закупки путем проведения закрытого способа определения поставщика установлен минимальный предельный размер, поскольку доступ к информации о таких закупках ограничен, в связи с чем при их проведении повышается риск несоблюдения субъектами контроля обязательных требований 44-ФЗ", - отмечалось ранее в пояснительной записке к правительственному постановлению.

    Новый порядок согласования госконтрактов с едпоставщиками предусматривает также перевод всего документооборота по согласованию в электронную форму с использованием функционала Единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок и т.п.

    Кроме того, новый порядок устанавливает закрытый перечень оснований для отказа в согласовании проведения "закрытой" закупки, а также унифицированную форму, по которой заказчикам рекомендуется направлять обращения в контрольный орган.

    Новые нормы вступили в силу с 1 июля текущего года. Впрочем, ряд положений, определяющих порядок согласования госконтрактов с едпоставщиками с использованием ЕИС, вступят в силу только с 1 июля 2021 года.

    Правительство РФ, Торги, закупки, 44-ФЗ, ЭТП ГПБ
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