Сумму расходов на закупку оборудования для больниц поднимут до 500 тыс. руб.

Медицинские организации смогут приобрести за счет средств территориального Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) оборудование дороже 100 тыс. руб., без риска получить штраф. Соответствующий законопроект планируют внести в Госдуму, пишет «Парламентская газета».
Как пояснил депутат от «Единой России» Василий Шишкоедов, сейчас по закону в тариф на оплату медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования заложены в том числе расходы на приобретение оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря стоимостью до 100 тыс. руб. за единицу. Если больница или поликлиника пытается купить оборудование на более крупную сумму, она получает предписание о нарушении. Если же медорганизация все равно совершает покупку, ее привлекают к ответственности по части 21 статьи 19.5 КоАП РФ и выписывают штраф от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб.
«Проблема складывается из-за того, что предельная сумма расходов на приобретение единицы основных средств, включаемая в структуру тарифа на оплату медицинской помощи, не менялась с 2012 г.», – сказал Василий Шишкоедов.
За это время цены сильно изменились. Сегодня к оборудованию дороже 100 тыс. руб. относятся в том числе аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), дефибрилляторы, гидромассажные ванны, подъемники для перемещения пациентов, оборудование для роботизированной механотерапии верхних и нижних конечностей, аппараты для кардиоинтервалографии и так далее. Из-за устаревших лимитов медорганизации не могут закупить все необходимое им для лечения пациентов оборудование, рассказал депутат.
Согласно разработанному законопроекту, предлагается увеличить сумму расходов на приобретение основных средств (оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь) со 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб. за единицу. По мнению автора, это позволит более качественно оказывать медицинскую помощь, с соблюдением всех стандартов.
Концепцию документа уже поддержали в Минздраве и Минфине. Сейчас его внесли в Координационный совет по законотворческой деятельности фракции «Единая Россия». В случае одобрения законопроект внесут в Госдуму.