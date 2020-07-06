С 1 июля госзакупки иностранных товаров ограничены

С 1 июля вступил в силу запрет на госзакупки иностранных промышленных товаров, за исключением товаров, происходящих из стран ЕАЭС. Утвержден перечень таких товаров, в числе которых легковые и грузовые автомобили, железнодорожная техника. Соответствующее постановление правительства от 30 апреля устанавливает дополнения к 44-ФЗ.

Запрет коснется легковых автомобилей, транспортных средств для перевозки 10 и более человек, грузовых автомобилей, автомобилей скорой медицинской помощи, железнодорожных локомотивов, подвижных составов, путевого оборудования и устройств, железнодорожных и трамвайных вагонов (кроме транспортных средств, предназначенных для технического обслуживания или ремонта).

При этом запрет не действует при отсутствии производства товара на территории РФ. Также под действие документа не попадают закупки одной единицы товара стоимостью не более 100 тыс. руб., совокупности товаров общей стоимостью менее 1 млн руб., закупки в интересах ФСО, ФСБ, МВД, Минобороны, Управления делами президента РФ. Кроме того, ограничение не будет действовать для закупок МВД транспортных средств, которые производятся для обеспечения безопасности объектов государственной охраны.

С 1 июля расширяется действие нацрежима при закупках: вводится правило о необходимости указания в реестре контрактов страны происхождения отдельных работ и услуг.