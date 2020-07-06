Квоту госзакупок у малого бизнеса могут увеличить в два раза

Министерство финансов РФ направило в правительство предложение об увеличении обязательной квоты закупок госзаказчиков у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) с 15 до 30%. Соответствующее предложение направлено первому заместителю председателя правительства Андрею Белоусову, сообщается на сайте министерства.

В случае поддержки Правительством РФ указанных предложений, Минфин обеспечит внесение соответствующих изменений в 44-ФЗ путем их включения в ранее разработанный законопроект об оптимизации и упрощении государственных и муниципальных закупок.

Ранее Минфин сообщал, что госзаказчики в 2019 г. в два раза превысили обязательную квоту по объему закупок у МСП и СОНКО. «Доля закупок, которые заказчики осуществили у МСП и СОНКО из необходимой 15% квоты – 33%, – говорилось в отчете. – Таким образом, объем закупок, который заказчики должны были провести у МСП и СОНКО в отчетном году выполнен с превышением более чем в два раза».

По данным Минфина из реестра контрактов, в прошлом году заказчики заключили с МСП и СОНКО 2,4 млн контрактов на 3,8 трлн руб. Причем большую часть этих контрактов малый бизнес получил в результате закупок, проводимых на общих основаниях. По результатам спецторгов были заключены контракты на 1,1 трлн руб. Кроме того, еще 410 млрд руб. приходится долю малого бизнеса, привлеченного в качестве субподрядчика.