В каких случаях ограничивается допуск иностранных товаров к госзакупкам

Министерство промышленности торговли РФ разъяснило нюансы применения постановлений Правительства РФ № 616 и № 617 при установлении запретов и ограничений допуска иностранных товаров к госзакупкам. Соответствующая информация содержится в письме Минпромторга № 39247/12.

Постановлением Правительства РФ № 617 не предусмотрен документ, который должен представить участник в составе заявки для подтверждения соблюдения ограничений, установленных указанным постановлением, в отношении продукции, произведенной на территории государств – членов ЕАЭС. Следовательно, механизм «третий лишний» следует применять на основании информации о нахождении промышленных товаров в реестре российской промышленной продукции – в отношении продукции, произведенной на территории РФ, а также на основании декларирования – в отношении продукции, произведенной на территории ЕАЭС.

Кроме этого, разъяснено, что если отдельные коды ОКПД 2, содержащиеся в перечне отдельных видов промышленных товаров, предусмотренном постановлением № 617, и перечне отдельных видов медицинских изделий, утвержденном постановлением Правительства РФ № 102, «пересекаются», для определения нормативного правового акта, в соответствии с которым необходимо применять соответствующие ограничения, необходимо руководствоваться более «уточненным» кодом.

Также подчеркивается, что при установлении запрета допуска к закупкам иностранных промышленных товаров, включенных в перечень, предусмотренный постановлением Правительства РФ № 616, контрагентом на этапе исполнения контракта должны предоставляться документы, подтверждающие страну происхождения материалов или полуфабрикатов. В этом случае на этапе исполнения контракта также должны предоставляться и документы, подтверждающие отсутствие производства материалов и полуфабрикатов.