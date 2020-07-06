Требования к операторам ЭТП по продаже имущества или предприятия должников будут дополнены

Министерство экономического развития РФ разработало проект приказа, устанавливающий дополнительные требования к операторам электронных площадок проведения торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве. Данные требования предлагается ввести взамен отмененных с 1 января 2021 г. соответствующих пунктов требований в рамках «регуляторной гильотины».

Согласно документу оператор электронной площадки должен быть зарегистрирован на территории РФ в качестве юрлица или ИП.

Оператор должен соответствовать следующим требованиям:

в отношении него не проводится процедура ликвидации и отсутствует решение (определение) арбитражного суда о введении процедуры в деле о банкротстве в соответствии с законодательством РФ о банкротстве;

в отношении него отсутствуют сведения в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых осуществляется в соответствии с законодательством РФ и вступившее в законную силу решение арбитражного суда о прекращении функционирования лица в качестве оператора электронной площадки.

Кроме того, оператор электронной площадки должен владеть сайтом электронной площадки, электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое принадлежат оператору электронной площадки, и обладать правами на программные и технические средства, на основании которых функционирует площадка.

Соответствующие поправки предлагается внести в приказ Минэкономразвития № 495. Вступление в силу приказа запланировано с 1 января 2021 г. Антикоррупционная экспертиза и общественное обсуждение проекта приказа Минэкономразвития России завершатся 21 июля.