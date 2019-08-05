ФАС доработала законопроект о предустановке отечественного софта

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России доработала законопроект, предлагающий обязать производителей смартфонов, планшетов и компьютеров предустанавливать на устройства для российского рынка отечественный софт, пишет «Коммерсантъ».

Согласно согласованной версии проекта, выбор отечественного ПО для предустановки фактически должен оставаться за потребителями устройств, исходя из экономической целесообразности и востребованности софта.

По словам заместителя руководителя ФАС Анатолия Голомолзина, порядок ведения реестра такого программного обеспечения должен вытекать из предпочтений потребителей и экономически мотивированных решений владельцев абонентских устройств.

По мнению ФАС, речь может идти о предустановке таких приложений, как поисковые и антивирусные программы, навигаторы, мессенджеры и социальные сети — это минимально необходимый набор в текущих экономических условиях. Издание уточняет, что порядок установки, перечень типов ПО и абонентских устройств для установки, а также дополнительные требования к ним, согласно законопроекту, будет определять правительство. Итоговый проект в правительство будет вносить Минкомсвязь.

Обсуждение законопроекта прошло на совещании в Аналитическом центре при правительстве 31 июля.