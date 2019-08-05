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    Основные и гарантийные обязательства по госзакупкам будут обеспечиваться одной банковской гарантией

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    Основные и гарантийные обязательства по госзакупкам могут обеспечиваться одной банковской гарантией предоставляемой по 44-ФЗ. Соответствующее Постановление Правительства РФ вступило в силу.

    Теперь в банковской гарантии обязательно закрепляются права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требований к гарантийному сроку или объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товара.

    Требования об уплате денежных сумм по банковской гарантии заказчик должен направлять в бумажной или электронной форме.

    В текст банковской гарантии нельзя включать положения о праве банка отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по гарантии в случае непредоставления банку уведомления о нарушении поставщиком гарантийных обязательств. Также нельзя включать и требование к заказчику представить банку отчет об исполнении гарантийных обязательств.

    Кроме того, заказчику теперь будет предоставляться одна банковская гарантия, которая одновременно обеспечивает исполнение контракта и гарантийных обязательств. На банковские гарантии, используемые для обеспечения гарантийных обязательств, распространяются правила, по которым Федеральное казначейство ведет реестр банковских гарантий и закрытый реестр банковских гарантий.

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