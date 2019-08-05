Утвержден порядок формирования идентификационного кода закупки

Министерство финансов РФ утвердило новый порядок формирования идентификационного кода закупки (ИКЗ). Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации.

Приказ потребовался в связи с изменениями 44-ФЗ. Ранее порядок утверждало Минэкономразвития, однако в нормативные акты были внесены изменения и функции по регулированию госзакупок были переданы Минфину.

Код формируется заказчиком и состоит из 36 разрядов. Он содержит год размещения извещения о закупке, идентификационный код заказчика, номер закупки, код объекта закупки и код вида расходов по бюджетной классификации.

Напомним, ИКЗ указывается в плане-графике, извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществляемом закрытым способом, документации о закупке, в контракте, а также в иных документах, обеспечивая их взаимосвязь. При этом начиная с 1 июля текущего года в информации и документах, подлежащих размещению в ЕИС, ИКЗ указывается с использованием ЕИС.

Приказ Минфина заменит действующий в настоящее время приказ Минэкономразвития № 422 и начнет применяться со дня признания последнего утратившим силу (пока соответствующее решение не принято).