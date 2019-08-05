Срок оплаты по закупкам у субъектов МСП сократят до 15 дней

Министерство финансов РФ предложило сократить максимальный срок оплаты поставленных в рамках закупок товаров, работ и услуг субъектами малого и среднего предпринимательства с 30 до 15 дней. Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Как говорится в пояснительной записке, проектом постановления предусматривается унификация срока оплаты по договорам, заключаемым с субъектом малого и среднего предпринимательства по 223-ФЗ. Изменение направлено на создание более благоприятных условий участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках.

Предполагаемый срок вступления постановления в силу – 1 января 2020 г.

Напомним, по 44-ФЗ если в извещении установлено, что в закупке могут принимать участие только субъекты малого предпринимательства, то срок оплаты в таких ситуациях не может превышать 15 рабочих дней с момента исполнения поставщиком своих обязательств. Это же правило распространяется и на некоммерческие социально ориентированные организации (СОНКО).

Если в контракте прописаны сроки оплаты, превышающие установленные законом временные интервалы, то заказчик должен быть привлечен к ответственности контролирующими органами.