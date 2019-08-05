Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Срок оплаты по закупкам у субъектов МСП сократят до 15 дней

    Срок оплаты по закупкам у субъектов МСП сократят до 15 дней

    Поделиться

    Министерство финансов РФ предложило сократить максимальный срок оплаты поставленных в рамках закупок товаров, работ и услуг субъектами малого и среднего предпринимательства с 30 до 15 дней. Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

    Как говорится в пояснительной записке, проектом постановления предусматривается унификация срока оплаты по договорам, заключаемым с субъектом малого и среднего предпринимательства по 223-ФЗ. Изменение направлено на создание более благоприятных условий участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках.

    Предполагаемый срок вступления постановления в силу – 1 января 2020 г.
    Напомним, по 44-ФЗ если в извещении установлено, что в закупке могут принимать участие только субъекты малого предпринимательства, то срок оплаты в таких ситуациях не может превышать 15 рабочих дней с момента исполнения поставщиком своих обязательств. Это же правило распространяется и на некоммерческие социально ориентированные организации (СОНКО).

    Если в контракте прописаны сроки оплаты, превышающие установленные законом временные интервалы, то заказчик должен быть привлечен к ответственности контролирующими органами.

    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Позвонить