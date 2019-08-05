ГД может оставить всего три способа госзакупок

Государственная Дума РФ в осеннюю сессию рассмотрит законопроект Правительства, включающий норму о сокращении количества способов госзакупок – с 11 до 3. Об этом сообщил первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков, который возглавляет рабочую группу по проведению анализа и совершенствованию процедур закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

По его словам, в законе оставят конкурс, аукцион и запрос котировок, остальные уберут. Также Жуков добавил, что сроки проведения закупок должны сократить, а правила нормирования сделать едиными для всех уровней – федерального, регионального, муниципального. Ожидается введение универсальной стоимостной предквалификации, то есть допуск к закупкам, свыше определенного объема только участников, имеющих успешный опыт исполнения в объеме не менее 20% от минимальной цены контракта.

Кроме того, предлагается оптимизировать 44-ФЗ в части минимизации документов, формируемых заказчиками, рассказал Жуков. По его словам, будет дано законодательное определение понятию «этап контракта», предусмотрен электронный документооборот на этапе исполнения контракта, включая акт приемки.

Банки, уполномоченные на открытие специальных счетов для обеспечения заявок, будут включены в список субъектов контроля. Для них установят меры административной ответственности за несоблюдение требований законов в сфере контрактной системы, добавил Жуков. В поправках также будет требование, чтобы в заявке участника на участие в запросе котировок, указывался ИНН, так как он необходим для заполнения протокола ЕИС.