Резолюция 2019 - Свод инициатив как главный результат работы участников Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ»

3–5 апреля 2019 года в г. Москве на ВДНХ прошел XV юбилейный всероссийский Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ».
Мы должны быть рабами законов, чтобы стать свободными.
Цицерон
Основной целью Форума стала демонстрация и обсуждение приоритетных направлений развития закупочных технологий (включая их упрощение) в рамках реализации 12 национальных проектов, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
В ходе работы Форума-выставки от участников прозвучало большое количество предложений по совершенствованию и упрощению действующего законодательства в сфере государственных, муниципальных и корпоративных закупок.
Основные предложения, поступившие как до начала Форума-выставки, так и по итогам прошедших мероприятий, включены в Резолюцию, положения которой легли в основу законопроектной деятельности рабочей группы Государственной Думы по проведению анализа и совершенствованию закупок под председательством Александра Дмитриевича Жукова.
Таким образом, в этом году Резолюция «внедрена» в самое сердце механизма формирования законодательных инициатив – непосредственно в Государственную Думу и станет частью масштабного законопроекта по изменению ФЗ-44 и ФЗ-223, планируемого к рассмотрению депутатами в ходе проведения осенней сессии.
Сетевое издание «Цифровые Закупки» на правах официального информационного партнера Форума получила эксклюзивную возможность опубликовать основные предложения участников, включенные в Резолюцию.