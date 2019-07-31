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    Резолюция 2019 - Свод инициатив как главный результат работы участников Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ»

    Автор: Цифровые Закупки
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    3–5 апреля 2019 года в г. Москве на ВДНХ прошел XV юбилейный всероссийский Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ».

    Мы должны быть рабами законов, чтобы стать свободными.

                                                                                                                        Цицерон

    Основной целью Форума стала демонстрация и обсуждение приоритетных направлений развития закупочных технологий (включая их упрощение) в рамках реализации 12 национальных проектов, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

    В ходе работы Форума-выставки от участников прозвучало большое количество предложений по совершенствованию и упрощению действующего законодательства в сфере государственных, муниципальных и корпоративных закупок.

    Основные предложения, поступившие как до начала Форума-выставки, так и по итогам прошедших мероприятий, включены в Резолюцию, положения которой легли в основу законопроектной деятельности рабочей группы Государственной Думы по проведению анализа и совершенствованию закупок под председательством Александра Дмитриевича Жукова.

    Таким образом, в этом году Резолюция «внедрена» в самое сердце механизма формирования законодательных инициатив – непосредственно в Государственную Думу и станет частью масштабного законопроекта по изменению ФЗ-44 и ФЗ-223, планируемого к рассмотрению депутатами в ходе проведения осенней сессии.

    Сетевое издание «Цифровые Закупки» на правах официального информационного партнера Форума получила эксклюзивную возможность опубликовать основные предложения участников, включенные в Резолюцию.

    Резолюция Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ»

    Госзаказ, партнерский материал
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