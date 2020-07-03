Минфин предлагает сделать исполнение банковских гарантий по госзакупкам автоматическим

Москва. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Минфин рассчитывает на решение проблемы с выплатами по банковским гарантиям при принятии пакета оптимизационных поправок к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ), заявил заместитель министра финансов Алексей Лавров в ходе заседания рабочей группы Госдумы по оптимизации закупочного законодательства (действует с первой половины прошлого года - ИФ).

"Была проблема, связанная с трудностью использования банковских гарантий - заказчики жаловались, что банки отказываются (платить - ИФ), придираются к документам и т.д., - рассказал Лавров. - Поэтому предлагается точечная поправка, по которой банковские гарантии по определению становятся безакцептными и при наступлении соответствующего случая банк должен будет автоматически выполнить обязательства перед заказчиком".

Помимо этого оптимизационный законопроект предусматривает, что банковские гарантии (станут называться независимыми, а не банковскими) участникам госзакупок смогут выдавать госкорпорация ВЭБ.РФ и региональные гарантийные организации, действующие в соответствии с законом "О развитии малого и среднего предпринимательства". Кроме того, по этим поправкам банки станут субъектами контроля в рамках закупочного законодательства.

По данным Минфина, в 2019 году в рамках госзакупок было выдано 868 тыс. банковских гарантий на общую сумму более 1,3 трлн рублей. При этом 96% таких гарантий (на 1,2 трлн рублей) в качестве обеспечения исполнения госконтрактов.

"Проблематика (неплатежей по банковским гарантиям - ИФ) известна, и такое явление имеет место быть, - говорила в прошлом году руководитель департамента бюджетной политики в сфере закупок Минфина Татьяна Демидова. - Министерство совместно с ЦБ РФ проводит анализ по возможности влияния на финансовые организации в части исполнения ими обязательств по банковским гарантиям".

Банки не видят для себя рисков, связанных с усилением контроля в сфере предоставления банковских гарантий при госзакупках.

"Для себя мы не видим рисков в случае введения дополнительного контроля за исполнением банками обязательств в рамках выданных гарантий, поскольку всегда исполняем свои обязательства своевременно, - сказала "Интерфаксу" руководитель направления по развитию торгового финансирования "Райффайзенбанка" Татьяна Ивашкова. - Мы поддерживаем усиление мер контроля в отношении недобросовестных участников рынка, но вместе с тем следует отметить, что необходимо внимательно проработать техническую реализацию с привлечением экспертов со стороны банковского сообщества".

При этом Ивашкова отметила, что "Райффайзенбанк" активно работает на этом рынке и сейчас специализируется больше на крупном и среднем бизнесе. "Среди наших клиентов много крупных фармацевтических компаний, которым требуется выпуск большого количества гарантий, - сказала она. - В будущем мы планируем наращивать активную работу с клиентами в сегменте малого бизнеса".

По словам Ивашковой, доля гарантий, выданных в рамках госзакупок, составляет 20-30% от общего портфеля гарантий банка. При этом она подчеркнула, что в России, как и во всем мире, средние показатели выплат по полученным требованиям крайне незначительны и составляют менее 1%.

В свою очередь, заместитель председателя правления банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Вячеслав Ермолин отметил "Интерфаксу", что доля банковских гарантий, по которым в банк поступают требования бенефициаров (в данном случае - госзаказчики - ИФ) составляет порядка 0,6% за все время работы продукта (предоставление онлайн-гарантии в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ, осуществляется с марта 2018 года). При этом доля дефолтных гарантий, по которым банком выплачены денежные средства, не возмещенные принципалами (участниками закупок - ИФ) - менее 0,5%. По словам Ермолина, в настоящее время портфель онлайн-гарантий банка составляет 9,8 млрд рублей (4,3 тыс. гарантии), а средний чек по гарантиям - 2,3 млн рублей.

Ермолин рассказал также, что с прошлого года банк применяет механизм страхования риска невозмещения принципалом исполненных требований по гарантиям. При этом доля застрахованного портфеля составляет порядка 50%.

"Учитывая накопленный опыт по оценке рисков данного продукта, подходы к анализу принципалов, дополнительное страхование рисков, банк планирует и дальше развивать данное направление деятельности по предоставлению банковских гарантий в режиме онлайн", - сказал Ермолин.

Также на незначительное число запросов по выплатам по банковским гарантиям указал вице-президент по стратегии, развитию продаж и продуктов департамент малого и среднего бизнеса МКБ Александр Зуев. "По итогам прошлого года было выдано гарантий на сумму более 40 млрд рублей, - сказал он. - На практике требований по ним было небольшое количество и связаны они были, прежде всего, с недовыполнением работ или выполнением с небольшой задержкой по госконтракту".

В то же время банки отмечают рост сегмента закупочных банковских гарантий. Так, в "Промсвязьбанке" "Интерфаксу" рассказали, что в прошлом году банк выдал гарантии (в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ) на общую сумму более 120 млрд рублей. Объем выданных гарантий только крупным компаниям (не считая средний и малый бизнес - ИФ) за первую половину 2020 года уже превысил на 30% аналогичный показатель прошлого года.

А ЭТП ГПБ напоминает, что для всех, кто желает лучше разобраться в инструментах закупок у нас проходит Марафон Финансовых продуктов - лучшие эксперты рынка рассказывают как участвовать в торгах с максимальной выгодой, применять банковскую гарантию, кредит на исполнение контракта, лизинг, факторинг и другие финансовые продукты.