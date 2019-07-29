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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Правительство РФ дополнило требования к банковской гарантии

    Правительство РФ дополнило требования к банковской гарантии

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    Правительство РФ добавило требования к банковским гарантиям, которые используют для закупок по 44-ФЗ. Поправки внесли в постановление от 08.11.2013 № 1005. Оформлять банковские гарантии по новым правилам нужно будет с 30 июля.

    Новые требования связаны с тем, что с 1 июля исполнитель дополнительно обеспечивает исполнение гарантийных обязательств, если они есть в контракте. В документ включают обязательное условие – право заказчика потребовать выплату от банка, если контрагент не исполнит или некачественно исполнит гарантийные обязательства. Требования о выплате заказчик направляет в бумажной или электронной форме.

    Контрагент и банк не вправе включать в текст банковской гарантии условия: право банка отказаться платить, если заказчик не представит банку уведомление о нарушении поставщиком гарантийных обязательств и требование к заказчику представить банку отчет об исполнении гарантийных обязательств.

    Чтобы получить выплату по банковской гарантии, заказчик направляет в банк требование к гарантии качества товара, работы, услуги, а также к гарантийному сроку или объему гарантий качества, к гарантийному обслуживанию товара.

    Вместе с требованием заказчик передает в банк такой же пакет документов, как и для выплаты по гарантии исполнения контракта. Исключение – платежка о выплате аванса. Этот документ нужен, только когда требуете деньги по гарантии исполнения контракта.

    Правила, по которым Федеральное казначейство ведет реестр банковских гарантий и закрытый реестр банковских гарантий, теперь действуют и для гарантийных обязательств.

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