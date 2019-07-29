СП предложила заменить банковскую гарантию на гарантийный лимит

Счетная палата РФ предлагает заменить в госзакупках банковскую гарантию на гарантийный лимит. Получение банковской гарантии отталкивает потенциальных участников госзакупок пишет «Интерфакс-ProЗакупки», ссылаясь на слова аудитора палаты Максима Рохмистрова.

Эксперт отмечает, что можно использовать гарантийный лимит, который активно применяется в частном секторе. Для этого нужно разработать бесплатный инструмент для потенциальных поставщиков.

Суть в том, что банк, в котором компания является клиентом, на основании данных о ней определяет размер кредита, который он готов оперативно предоставить компании в случае ее победы в госзакупке для обеспечения исполнения контракта.

В таком случае, поставщик не платит деньги, так как это утвержденный для него лимит. Но если он выигрывает аукцион, то заплатить банку соответствующий процент. Сейчас участники закупки должны заплатить за гарантию еще до победы на торгах.

Необходимость увеличения числа поставщиков в госзакупках Рохмистров объяснил недостаточным уровнем конкуренции в рамках 44-ФЗ. Сегодня в едином реестре участников закупок зарегистрировались чуть больше 200 тыс. поставщиков, потенциально же их число для госзакупок составляет 4,5 млн.

Руководитель департамента бюджетной политики в сфере закупок Минфина РФ Татьяна Демидова отметила, что нужно проработать вопрос предоставления участникам закупок универсальной банковской гарантии с определенным сроком действия и лимитом.

Напомним, госзаказчик имеет право потребовать от потенциальных поставщиков обеспечения заявок на участие в закупке (до 5% от цены контракта) и исполнения контракта (до 30%). Обеспечение может взиматься денежными средствами или в виде банковской гарантии. Последние имеют право предоставлять около двух десятков российских банков, удовлетворяющих ряду требований.