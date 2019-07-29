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    Роскомнадзор подготовил для операторов ЭТП требования к объему персональных данных

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    Роскомнадзор подготовил памятку для операторов ЭТП по соблюдению требований к объему персональных данных участников торгов по 44-ФЗ.

    Специалисты подчеркивают, чтобы минимизировать возможности нарушения прав субъектов персональных данных нужно обеспечить исключение персональных данных участников из формируемой ими документации либо приводить их в таком виде, в котором невозможно однозначно идентифицировать конкретное физическое лицо.

    Участникам торгов рекомендуется указывать в документации только фамилию и инициалы, исключая СНИЛС, адрес проживания и паспортные данные, так как они могут быть использованы мошенниками в противоправных действиях.

    Полная памятка доступна по ссылке: информация Роскомнадзора от 19 июля 2019 г.

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