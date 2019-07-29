Роскомнадзор подготовил для операторов ЭТП требования к объему персональных данных

Роскомнадзор подготовил памятку для операторов ЭТП по соблюдению требований к объему персональных данных участников торгов по 44-ФЗ.

Специалисты подчеркивают, чтобы минимизировать возможности нарушения прав субъектов персональных данных нужно обеспечить исключение персональных данных участников из формируемой ими документации либо приводить их в таком виде, в котором невозможно однозначно идентифицировать конкретное физическое лицо.

Участникам торгов рекомендуется указывать в документации только фамилию и инициалы, исключая СНИЛС, адрес проживания и паспортные данные, так как они могут быть использованы мошенниками в противоправных действиях.

Полная памятка доступна по ссылке: информация Роскомнадзора от 19 июля 2019 г.