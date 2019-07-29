Разработан порядок электронных аукционов с землей

Проект поправок к Земельному кодексу, который описывает правила проведения электронных аукционов на право заключения договора купли-продажи или аренды участка внес в нижнюю палату парламента председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Как указано в пояснительной записке, сейчас в кодексе есть норма, которая допускает электронную форму такого аукциона, но порядок самой процедуры законодательно не установлен.

Данные поправки разъясняют, как проводить земельные тендеры на электронных площадках, которые утверждены правительством для закупок по 44-ФЗ. Предполагается, что существующие особенности проведения аукционов с государственной и муниципальной землей сохранятся и для электронной формы. Например, формирование земельных участков, определение начальной цены предмета договора, порядок ведения реестра недобросовестных участников аукционов и включения в него сведений.

Уполномоченный орган получит право отменять объявленный аукцион не позднее чем за три рабочих дня до истечения срока подачи заявок на участия в нем. Такой возможностью он сможет воспользоваться самостоятельно только, если тендер объявлен по его инициативе.

Кроме того, документ предусматривает изменение процедуры заключения договора со вторым по цене участником аукциона, если победитель уклонился от подписания договора. В действующем законодательстве такому участнику предлагается заключить договор по цене, которую предложил победитель, а не сам участник, что противоречит принципу состязательности и не применяется в других нормах о проведении торгов.