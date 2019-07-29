Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Импортозамещение в госзаказе могут пересмотреть

    Импортозамещение в госзаказе могут пересмотреть

    Поделиться

    Заместитель председателя правительства Дмитрий Козак поручил Минпромторгу, Минэкономразвития, Минфину, Минкомсвязи и ФАС России заменить прямой запрет на участие иностранцев в госзаказе на другие способы поддержки отечественного производителя, пишут «Ведомости».

    Речь идет о пересмотре системы импортозамещения в госзаказе: упрощении процедур, унификации порядка подтверждения страны происхождения продукции.

    На закупки некоторых товаров введены ограничения для импортозамещения. Для госнужд нельзя закупать, например, иностранные изделия легкой промышленности, спецтехнику (бульдозеры, экскаваторы, погрузчики) и легковые автомобили, мебель, ДСП- и ДВП-панели. Программное обеспечение можно покупать только из российского реестра – либо если нет российских аналогов. При закупке у единственного поставщика запрет не действует.

    Заместитель руководителя ФАС России Михаил Евраев считает, что запрет на закупки иностранной продукции при госзаказе имеет смысл сохранить лишь в связи с обороной и безопасностью. Принцип «третий лишний» Евраев предлагает применять в исключительных случаях, после анализа рынка.

    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Позвонить