Импортозамещение в госзаказе могут пересмотреть

Заместитель председателя правительства Дмитрий Козак поручил Минпромторгу, Минэкономразвития, Минфину, Минкомсвязи и ФАС России заменить прямой запрет на участие иностранцев в госзаказе на другие способы поддержки отечественного производителя, пишут «Ведомости».

Речь идет о пересмотре системы импортозамещения в госзаказе: упрощении процедур, унификации порядка подтверждения страны происхождения продукции.

На закупки некоторых товаров введены ограничения для импортозамещения. Для госнужд нельзя закупать, например, иностранные изделия легкой промышленности, спецтехнику (бульдозеры, экскаваторы, погрузчики) и легковые автомобили, мебель, ДСП- и ДВП-панели. Программное обеспечение можно покупать только из российского реестра – либо если нет российских аналогов. При закупке у единственного поставщика запрет не действует.

Заместитель руководителя ФАС России Михаил Евраев считает, что запрет на закупки иностранной продукции при госзаказе имеет смысл сохранить лишь в связи с обороной и безопасностью. Принцип «третий лишний» Евраев предлагает применять в исключительных случаях, после анализа рынка.