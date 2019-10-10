ФАС: Несовершенство одностороннего расторжения контракта отталкивает потенциальных поставщиков от госзакупок

Федеральная антимонопольная служба России предлагает наделить исполнителя правом обжаловать решение заказчика об одностороннем расторжении контракта и перевести всю их претензионную переписку в ЕИС. Такая мера позволит обеспечить баланс интересов сторон. Соответствующее предложение ФАС готовит для осеннего пакета поправок в 44-ФЗ.

На совещании Гильдии отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам по вопросам совершенствования законодательства в части приемки товаров в рамках исполнения госконтрактов, замруководителя ФАС России Михаил Евраев отметил необходимость изменения процедуры одностороннего расторжения контрактов.

Также он уточнил, что одним из ключевых пунктов поправок является предложение по существенному расширению функционала ЕИС, предусматривающее направление в системе жалоб, уведомлений, а также всей переписки заказчика и исполнителя по исполнению контракта, что сделает ее доступной для всех контрольно-надзорных и уполномоченных органов власти.