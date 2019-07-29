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    Как исполнять контракты с условием о казначейском обеспечении обязательств

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    Министерство финансов и Казначейство РФ разъяснили нюансы исполнения контрактов в текущем году, предусматривающих условие о казначейском обеспечении обязательств.

    В частности, в пояснительном письме говорится, что для реализации положений ч. 8-9 ст. 5 Закона «О федеральном бюджете на 2019 г.» условия о казначейском обеспечении обязательств нужно включать не только в контракты, но и контракты, которые нужны для их исполнения и заключаемые в 2019 г.

    При этом положения закона «О федеральном бюджете на 2018 г.» определял аналогичный перечень целевых средств, на который распространялось требование о применении обязательств казначейского обеспечения.

    Специалисты Минфина и Казначейства пришли к выводу, что на целевые средства, полученные на основании контрактов, заключенных как для реализации ФАИП на 2018 г, так и ФАИП на 2019 г, распространяется требование о дополнении условия об обязательствах казначейского обеспечении.

    Для неисполненных на начало текущего финансового года обязательствах по контрактам, содержащим условия о применении казначейского обеспечения, требования об отзыве территориальными органами Казначейства на лицевой счет главного распорядителя бюджетных средств неиспользованных на 1 июня текущего финансового года лимитов бюджетных обязательств распространяются на лимиты, доведенные до получателей на исполнение заключенных контрактов, подлежавших оплате в отчетном финансовом году.

    При этом лимиты бюджетных обязательств, «увеличенные» в текущем финансовом году для исполнения контрактов, расчеты по которым в отчетном финансовом году осуществлялись с применением казначейского обеспечения обязательств, не отзываются.

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