Для малого бизнеса создадут новый реестр

В России появится новый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), получающих поддержку - от налоговых льгот до преференций при участии в закупках. Соответствующий законопроект Госдума РФ рассмотрит во втором чтении. Новый реестр будет вести Федеральная налоговая служба.

Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал палате принять во втором чтении поправки к закону о развитии малого и среднего предпринимательства, описывающие создание единого реестра МСП.

Новый реестр будет создан, чтобы объединить данные различных органов власти и организаций, которые предоставляют сейчас малому бизнесу какие-либо виды поддержки, в частности налоговые льготы, доступ к дешевым кредитам, преференции при участии в закупках крупнейших заказчиков.

Помимо общих данных реестр будет содержать информацию о дате решения о предоставлении или прекращении оказания поддержки, вид, размер и срок ее оказания, информацию о нарушении порядка и условий предоставления оказанной помощи.

Первая выгрузка реестра должна произойти 20 декабря 2020 г. В Министерстве экономического развития РФ, которое инициировало создание законопроекта, отмечают, что новый реестр позволит понять, как работают разные виды поддержки малого бизнеса.