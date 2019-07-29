Самозанятых допустят к госзакупкам

Преференции при участии в закупках госкомпаний для малого и среднего предпринимательства (МСП) будут распространены на самозанятых граждан. Соответствующий законопроект подготовлен Минфином и опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Законопроектом предлагается распространить до 31 декабря 2028 г. специальные положения 223-ФЗ, касающиеся участия субъектов МСП в закупках, на физических лиц, поставленных на учет в ФНС России в качестве плательщиков налога на профессиональный доход и не являющихся индивидуальными предпринимателями.

На данный момент, компании с госучастием и госкорпорации обязаны отводить малому и среднему бизнесу не менее 18% своего годового заказа, причем 15% закупок должны разыгрываться между МСП на прямых торгах — без участия крупного бизнеса. Кроме того, для МСП предусмотрен меньший размер обеспечения заявок, а максимальный срок оплаты по договору не может превышать 30 дней со дня подписания акта приемки.

Как указывают в Минфине, распространение на самозанятых льгот при участии в госзакупках позволит обеспечить таким гражданам благоприятные условия деятельности в рамках реализации национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы.