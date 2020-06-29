Улучшение функционала работы с личным кабинетом пользователя ЭТП ГПБ – новое в шаблонах протоколов

Функционал ЭТП ГПБ продолжает совершенствоваться, чтобы предоставлять пользователям максимально удобные механизмы работы на площадке. В этот раз были внесены изменения в раздел «Шаблоны протоколов».

В шаблонах доработано отображение поля "ИностТовары" в связи с внедрением типовой формы заявки:

Если в извещении о проведении закупки установлено одно из требований (или оба):

JB2149 (Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ);

RBK126 (Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России № 126н от 04.06.2018).

То в шаблон вставляется следующий текст: «Среди предложений участников закупки, признанных участниками электронного аукциона, присутствуют предложения о поставке товаров российского происхождения».

Создано поле «ИностТоварыЗаявка», которое информирует заказчика о наличии или отсутствии в каждой заявке товаров Российского происхождения.

Доработка выполнена для следующих типов процедур: Электронный аукцион, Электронный конкурс, Электронный конкурс с ограниченным участием.

По ЭА и ЭАПД доработано поле слияния «Преференции»

В данном поле отображается текст:

закупка осуществляется у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;

предоставляются преимущества организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до 15 % в соответствии со ст. 29 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

предоставляются преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до 15 % в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Для получения более подробной информации о работе с Личным кабинетом пользователя воспользуйтесь разделом Справка - раздел Регламенты.