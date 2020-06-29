Состоялась VIII Международная конференция «Публичные закупки: проблемы правоприменения»

23 июня состоялась VIII Международная конференция «Публичные закупки: проблемы правоприменения» для заказчиков и организаторов закупок. Впервые мероприятие прошло в онлайн-формате. В числе организаторов выступили: ЭТП ГПБ, МГУ, Московское отделение Ассоциации Юристов России и Объединение выпускников юрфака МГУ.

Главной темой конференции в 2020 году стали правовые проблемы в сфере публичных закупок, возникшие в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (Covid-19), и пути их преодоления. Конференция стала платформой для обмена международным опытом в вопросах правового регулирования закупок в связи с пандемией.

«Мы рады успешному проведению конференции. Эта конференция была уже восьмой по счету, но первой в режиме онлайн. Как ни странно, но онлайн формат, наряду со своими очевидными недостатками, имеет и преимущества. Он во многом позволил нам обеспечить участие специалистов из большого числа стран мира. В частности, впервые на конференции выступили представители Вьетнама, Индонезии, Индии, Казахстана, Зимбабве, ЮАР, Азербайджана и Португалии. Мы знаем и видим, что не только нам интересен зарубежный опыт регулирования отношений в сфере закупок, но и иностранных партнеров интересует соответствующий российский опыт. Наша работа не ограничивается устными докладами. В сентябре мы издадим сборники статей как на русском, так и на английском языках. Уверен, что наше сотрудничество с зарубежными партнерами будет развиваться, а на наших следующих конференциях мы увидим новых участников и новые страны», - рассказал Кузьма Кичик, доцент кафедры предпринимательского права, исполнительный директор НОЦ МГУ «Публичные закупки и право».

Выступление докладчиков происходило по «принципу часовых поясов», открыли конференцию спикеры из Восточной Азии (Япония, Южная Корея, КНР, Вьетнам, Индонезия), а перед свободной дискуссией, вечером, рассказали об изменениях в закупках эксперты из Западной Европы и Южной Америки (Великобритания, ФРГ, Швейцария, Нидерланды, Португалия, Бразилия).

На конференции, в том числе, выступили:

Катамадзе Анна Теймуразовна, заместитель руководителя Федерального казначейства;

Лобов Артем Юрьевич, начальник Управления контроля размещения государственного заказа Федеральной антимонопольной службы

Константинов Михаил Юрьевич, генеральный директор ООО «Электронная торговая площадка «ГПБ», к.т.н.;

Песегова Татьяна Николаевна, старший экономист экспертно-консультационного центра Института госзакупок;

Марк Штейнер, судья федерального административного суда (Швейцария);

Акари Ямамото, Эксперт сектора конкуренции и защиты прав потребителей Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД);

Фаусто Мартин де Санктис, судья федерального апелляционного суда г. Сан-Паулу (Бразилия).

Среди спикеров конференции были: судьи арбитражных судов и судов общей юрисдикции, сотрудники Федеральной антимонопольной службы, Министерства финансов РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства юстиции РФ, Федерального казначейства и Счетной палаты РФ.

Конференция прошла в позитивном ключе, был представлен многообразный международный опыт регулирования закупок и методов реагирования на пандемию, кризисные явления, осложнения в экономике. По завершении выступлений докладчиков прошла интересная, продуктивная дискуссия.

Ознакомиться с выступлениями и материалами спикеров можно на странице мероприятия.