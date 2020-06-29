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    Законопроект о квотировании госзакупок российской продукции принят в I чтении

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    Государственная Дума РФ приняла в первом чтении поправки к 44-ФЗ и 223-ФЗ, предусматривающие введение механизма квотирования закупок госзаказчиками и госкомпаниями российской продукции.

    Как пояснил вице-премьер РФ Юрий Борисов, на сегодняшний день емкость внутреннего рынка товаров и услуг, которые торгуются по 44-ФЗ и 223-ФЗ, составляет порядка 8,2 трлн руб. и 21,3 трлн руб. соответственно. Порядка одной трети приходится на российскую продукцию, без учета работ и услуг, а остальное — импорт.

    Законопроекты предусматривают внесение поправок, которые наделяют правительство РФ правом утверждать перечень товаров, на которые будет распространяться норма о квотировании. Также правительство будет устанавливать размер квоты. Действие положений о квотировании закупок будет распространяться не только на российскую продукцию, но и на товары, произведенные в странах ЕАЭС.

    Борисов отметил, что с 2015 г. по 2019 г. на проекты импортозамещения в промышленности из всех источников было затрачено более 2 трлн руб., что позволило существенно развить отечественную производственную и технологическую базу. Благодаря этой работе достигнут уровень компетенций, достаточного для конкуренции с импортной продукцией на внутреннем рынке по широкому спектру позиций. «Квоты будут «включаться» именно там, где мы видим наличие возможностей у промышленности, но в противовес этому — доминирование импорта по непонятным причинам», – сказал он.

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