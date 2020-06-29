Список импортных медизделий, ограниченных к госзакупкам расширят

Министерство промышленности и торговли РФ предлагает расширить перечень зарубежных медицинских изделий с ограничениями по допуску к госзакупкам. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Предлагается внести изменения в перечень, дополнив его новыми видами медизделий. Среди них – тест-полоски к глюкометру для измерения уровня глюкозы в крови, клинические дозиметры рентгеновского излучения, биохимические анализаторы, фетальные мониторы, медицинские и биологические микроскопы, а также микроскопы для клинической лабораторной диагностики.

Кроме того, предлагается ограничить госзакупки импортных ультразвуковых хирургических аппаратов, хирургических коагуляторов, лазерных терапевтических аппаратов и аппаратов для брахитерапии. Минпромторг указывает, что по каждому виду медицинских изделий на территории России присутствует не менее двух отечественных производителей.

В министерстве отмечают, что проект постановления позволит обеспечить соблюдение баланса интересов локальных производителей и системы здравоохранения РФ и, в том числе, будет стимулировать увеличение производства отечественных медицинских изделий и открытие новых производств, при имеющихся производственных мощностях, позволяющих удовлетворить потребности системы здравоохранения РФ.