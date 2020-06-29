Утверждены формы документов для казначейского обеспечения при банковском сопровождении

Банк России определил формы документов, применяемых при казначейском обеспечении обязательств при банковском сопровождении госконтрактов на основании ч. 9 ст. 5 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 г. и на плановый период 2021 г. и 2022 г.». Соответствующая указание Банка России № 5409-У вступает в силу 29 июня 2020 года.

В частности, определены формы казначейского обеспечения обязательств и заявления на выдачу (перевод, исполнение) казначейского обеспечения обязательств.

Также установлен порядок заполнения указанных документов.

Отмечается, что форма переведенного казначейского обеспечения обязательств, а также форма заявления на исполнение переведенного казначейского обеспечения обязательств и порядок заполнения указанных документов соответствуют формам, установленным указанием Банка России.