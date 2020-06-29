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    В процедуру госзакупок в сфере строительства добавили конкурс

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    Госзакупки строительных работ можно будет проводить аукционом либо конкурсом. Соответствующая информация содержится в постановлении Правительства РФ № 921, опубликованном на сайте кабмина.

    Закупки в этой сфере исключаются из обязательного «аукционного перечня», что позволит проводить их как в формате аукциона, так и через открытый конкурс. Это поможет сформировать у госзаказчика более точное представление о компетенциях исполнителя.

    Кроме того, с трех до пяти лет расширяется период, за который учитывается релевантный опыт подрядчика, исключается возможность подтвердить квалификацию контрактами по сносу и капремонту, а также повышаются требования к объему опыта. Также, вводится дифференцированный стоимостной порог (10 млн руб. для федеральных проектов и 5 млн руб. для региональных и муниципальных), при котором к квалификации претендента предъявляют дополнительные требования.

    Изменения призваны привлечь к выполнению строительных работ по госконтрактам «наиболее опытных и компетентных исполнителей».

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