ЦИК провел ВКС

23 июля 2019 года ЦИК для избирательных комиссий, всех субъектов РФ провел ВКС, от ЭТП ГПБ выступил Шелоумов Михаил Александрович, к.ю.н, эксперт Экспертного совета при Правительстве РФ, Руководитель направления методологии государственных и корпоративных закупок электронной торговой площадки Газпромбанка выступил перед заказчиками со следующей программой:
Нововведения, вступившие в силу: с 12.05.2019 г.:
∙ Размер штрафа в контрактах должен устанавливаться в процентах.
∙ Отмена отчетов об исполнении контракта.
∙ Запрет на истребование информации и документов при рассмотрении жалобы, при их наличии в ЕИС.
∙ Сокращение сроков на подачу жалобы в контрольный орган.
∙ Сокращение сроков рассмотрения контрольным органом информации о внесении в РНП.
∙ Расширение случаев применения ст. 14 44-ФЗ: ограничения и запреты.
Нововведения, вступившие в силу: с 01.07.2019 г.:
∙ Отмена плана закупок.
∙ Сокращение сроков внесения изменений в план–график: 1 день до размещения извещения в ЕИС, заключения контракта с единственным поставщиком.
∙ Увеличение ценового порога для проведения короткого аукциона: 300 млн руб. для любых закупок, 2 млрд руб. при закупке строительных работ.
∙ Возможность закупать по цене за единицу товара, работы, услуги при невозможности определить объем любой продукции.
∙ Освобождение СМП и СОНКО освобождаются от обеспечения исполнения контракта.
∙ Особенности закупки строительных работ: обязательное размещение проектной документации при закупке строительных работ, проведение аукциона через 4 часа после окончания срока подачи заявок, в первой части заявки только согласие, при установлении дополнительных требований к участникам, подача заявок осуществляется только участниками, включенными оператором электронной площадки в реестр аккредитованных участников, изменение объема и видов работ в при условии изменения цены, а также возможность изменения срока выполнения работ при невозможности исполнения контракта по вине подрядчика.
∙ Сокращение времени рассмотрения первых частей заявок в аукционе.
∙ Увеличение ценового порога при закупках у единственного поставщика: п. 4 – 300 тыс. руб., п. 5 – 600 тыс. руб. (вступает в силу 31.07.2019)., п. 28 — 1 млн. руб.
∙ Изменение правил предоставления и возврата обеспечения исполнения контракта.
∙ Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта.
∙ Возможность заключения контракта с участником занявшим второе место без проведения конкурентных закупок при расторжении контракта с победителем.
∙ Допустимость изменения любых существенных условий контракта с единственным поставщиком в определенных случаях.
Нововведения, вступившие в силу: с 31.07.2019 г.:
∙ Отмена при закупке у единственного поставщика подготовки извещения и отчета
∙ Включение обоснование цены при закупках у единственного поставщика только по определенным основаниям.
∙ Отмена обязательности привлечения внешних экспертов при приемке продукции.
Ответы на вопросы и рассмотрение практических ситуаций.