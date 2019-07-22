При госзакупках ПО нужно будет проверять их наличие в реестрах на новых сайтах

Чтобы определить, нужно ли устанавливать запрет на закупку иностранного софта, заказчики проверяют наличие программ в российском или евразийском реестрах ПО. С 21 июля реестры будут расположены на новых сайтах.

Единый реестр российского ПО для ЭВМ и баз данных будет доступен на сайте https://reestr.digital.gov.ru/, а единый реестр программ для ЭВМ и баз данных из государств – членов ЕАЭС – на сайте http://eac-reestr.digital.gov.ru/.

ПО с кодом «62.0» по ОКПД2 7 июля вошло в перечень товаров, утвержденный приказом Минфина № 126н. Тех, кто не устанавливает в документации запрет на закупку иностранного софта, эксперты предупреждают, что нужно будет применять условия допуска иностранных товаров.