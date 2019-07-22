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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / При госзакупках ПО нужно будет проверять их наличие в реестрах на новых сайтах

    При госзакупках ПО нужно будет проверять их наличие в реестрах на новых сайтах

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    Чтобы определить, нужно ли устанавливать запрет на закупку иностранного софта, заказчики проверяют наличие программ в российском или евразийском реестрах ПО. С 21 июля реестры будут расположены на новых сайтах.

    Единый реестр российского ПО для ЭВМ и баз данных будет доступен на сайте https://reestr.digital.gov.ru/, а единый реестр программ для ЭВМ и баз данных из государств – членов ЕАЭС – на сайте http://eac-reestr.digital.gov.ru/.

    ПО с кодом «62.0» по ОКПД2 7 июля вошло в перечень товаров, утвержденный приказом Минфина № 126н. Тех, кто не устанавливает в документации запрет на закупку иностранного софта, эксперты предупреждают, что нужно будет применять условия допуска иностранных товаров.

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