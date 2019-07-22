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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / ГД приняла закон о финансовом контроле участников бюджетного процесса

    ГД приняла закон о финансовом контроле участников бюджетного процесса

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    Госдума РФ приняла в третьем чтении закон, который расширяет сферу государственного и муниципального финансового контроля. Правительственный документ предусматривает формирование федеральной системы стандартов внутреннего контроля и аудита участников бюджетного процесса, которые установит правительство.

    Система предполагает утверждение единых принципов проведения проверок и ревизий должностных лиц контролирующих органов и объектов контроля, риск-ориентированные подходы к планированию контрольной деятельности. При этом документ исключает дублирование контрольных мероприятий.

    Закреплен подход к определению сумм неправомерно использованных бюджетных средств и их возмещению в доход бюджета без использования понятия «ущерб». При этом методика расчета таких сумм будет определяться Минфином с учетом особенностей нарушений в финансово-бюджетной сфере. Минфин также будет утверждать стандарты внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, а также нормативного и методического обеспечения мониторинга качества финансового менеджмента.

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