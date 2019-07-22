ГД приняла закон о финансовом контроле участников бюджетного процесса

Госдума РФ приняла в третьем чтении закон, который расширяет сферу государственного и муниципального финансового контроля. Правительственный документ предусматривает формирование федеральной системы стандартов внутреннего контроля и аудита участников бюджетного процесса, которые установит правительство.

Система предполагает утверждение единых принципов проведения проверок и ревизий должностных лиц контролирующих органов и объектов контроля, риск-ориентированные подходы к планированию контрольной деятельности. При этом документ исключает дублирование контрольных мероприятий.

Закреплен подход к определению сумм неправомерно использованных бюджетных средств и их возмещению в доход бюджета без использования понятия «ущерб». При этом методика расчета таких сумм будет определяться Минфином с учетом особенностей нарушений в финансово-бюджетной сфере. Минфин также будет утверждать стандарты внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, а также нормативного и методического обеспечения мониторинга качества финансового менеджмента.