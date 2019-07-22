Минфин скорректирует бюджетное законодательство из-за изменений порядка планирования закупок по 44-ФЗ с 1 октября

С 1 октября из 44-ФЗ исключаются положения о формировании заказчиками планов закупок, а также о подготовке ими обоснования закупок. В связи с этим Министерство финансов РФ сообщило о подготовке необходимых для реализации положений 71-ФЗ изменений в Бюджетный кодекс, а также в нормативные правовые акты, регулирующие сразу несколько порядков.

Прежде всего, изменения коснутся формирования главными распорядителями средств федерального бюджета обоснований бюджетных ассигнований, учета бюджетных обязательств получателей средств бюджета, составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, а также общих требований к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности госучреждения.

Кроме этого, главным распорядителям средств федерального бюджета, а также органам госвласти субъектов РФ и местного самоуправления нужно организовать работу по внесению изменений в нормативные правовые акты, регулирующие порядки составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности госучреждений, составления и утверждения бюджетных смет казенных учреждений, находящихся в ведении главных распорядителей средств бюджета.

Также финансовым органам поручено обеспечить внесение изменений в нормативные правовые акты, регулирующие порядки организации бюджетного процесса.