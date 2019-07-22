Правительство утвердило перечень документов для заявок МСП на участие в закупках госкомпаний

Правительство РФ одобрило поправки к 223-ФЗ, определяющие исчерпывающий перечень документов, которые субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) должны предоставлять в составе заявки на участие в закупках госкомпаний. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Предлагаемые поправки значительно упростят доступ субъектов МСП к закупкам компаний с государственным участием. Документ должен, в частности, решать проблему передачи госкомпаниями-заказчиками соответствующих контрактов приближенным к ним поставщикам, для которых за счет специальных, избыточных требований к заявкам создаются благоприятные условия.

Данные поправки к 223-ФЗ были подготовлены в конце 2017 г. Минфином и Госдумой приняты в первом чтении в начале 2018 г.