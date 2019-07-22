Госдума приняла во втором чтении законопроект о репатриации денежных средств

Государственная дума РФ приняла во втором чтении законопроект о включении Центрального банка России (ЦБ РФ) в процесс согласования перечня компаний, которые могут не репатриировать денежные средства.

Согласно законопроекту, ЦБ будет наравне с ФНС России и Минфином участвовать в формировании перечня компаний, имеющих право не репатриировать денежные средства. Как отмечалось в пояснительной записке, включение ЦБ РФ в этот процесс необходимо для исключения негативного влияния на финансовый рынок, так как объем выручки подпавших под санкции компаний составляет значительную долю в общем объеме валютной выручки, возвращаемой в РФ.

На данный момент перечень компаний, которые могут не репатриировать денежные средства из-за введения санкций, утверждает ФНС, согласовывает его с Минфином. После этого ФНС публикует перечень на своей официальной странице в сети интернет.

Ко второму чтению законопроект был дополнен поправкой, по которой к числу репатриированных средств могут относиться, в частности, денежные средства, полученные российскими заказчиками по банковским гарантиям зарубежных поставщиков, полученным в соответствии с 44-ФЗ и 223-ФЗ в сумме и в сроки, которые предусмотрены внешнеторговым контрактом.