Срок планирования закупок у малого и среднего бизнеса увеличат

Срок планирования закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства может быть продлен с одного года до трех лет. Соответствующий законопроект приняла Госдума в первом чтении.

Документ предполагает расширение срока планирования закупок у субъектов МСП до трех лет, что позволит малому бизнесу оценить долгосрочные потребности компании – инициатора закупок и заблаговременно принять решение об участии в них.

По словам заместителя министра финансов Алексея Лаврова, это будет способствовать предсказуемости условий деятельности малого и среднего бизнеса, а также его инвестиционной активности.

Предполагается, что в случае принятия, документ вступит в силу через 90 дней со дня официального опубликования.

Документ разработан во исполнение федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», утвержденного президиумом совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.