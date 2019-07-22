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    Срок планирования закупок у малого и среднего бизнеса увеличат

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    Срок планирования закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства может быть продлен с одного года до трех лет. Соответствующий законопроект приняла Госдума в первом чтении.

    Документ предполагает расширение срока планирования закупок у субъектов МСП до трех лет, что позволит малому бизнесу оценить долгосрочные потребности компании – инициатора закупок и заблаговременно принять решение об участии в них.

    По словам заместителя министра финансов Алексея Лаврова, это будет способствовать предсказуемости условий деятельности малого и среднего бизнеса, а также его инвестиционной активности.

    Предполагается, что в случае принятия, документ вступит в силу через 90 дней со дня официального опубликования.

    Документ разработан во исполнение федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», утвержденного президиумом совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

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