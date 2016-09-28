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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Аналитический и процедурный контроль: что важнее для госзакупок?

    Аналитический и процедурный контроль: что важнее для госзакупок?

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    Какой должна быть система контроля госзакупок, как повысить ее эффективность и что она даст всем участникам процесса?

    Подробнее: http://kommersant.ru/doc/3101351

     

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