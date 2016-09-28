Аналитический и процедурный контроль: что важнее для госзакупок?

Какой должна быть система контроля госзакупок, как повысить ее эффективность и что она даст всем участникам процесса?
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/3101351
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Актуальные торги
Наименование и номер
Заказчик
Прием заявок
Цена, руб.
Ценовой запрос № 265983
10029 МММ в г. Хабаровск
10029 МММ в г. Хабаровск
265983
Закупки корпоративных заказчиков
Ценовой запрос
Торговый портал
Без обеспечения
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Прием заявок:
04.02.2022 15:00(GMT+03:00)
Цена не указана
Лоты:
1
Регион:
Хабаровский край
Ценовой запрос № 265979
800 кабель силовой в Московскую обл.
Закупки корпоративных заказчиков
Ценовой запрос
Торговый портал
Без обеспечения
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Прием заявок:
07.02.2022 12:00(GMT+03:00)
Цена не указана
Лоты:
1
Регион:
Московская область
Ценовой запрос № 265978
10042 UTP в г. Новосибирск
Закупки корпоративных заказчиков
Ценовой запрос
Торговый портал
Без обеспечения
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Прием заявок:
07.02.2022 12:00(GMT+03:00)
Цена не указана
Лоты:
1
Регион:
Красноярский край
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