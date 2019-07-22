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    ФАС: за срыв земельных торгов будут включать в реестр недобросовестных участников аукциона

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    Победителей торгов, отказавшихся от заключения договора аренды или покупки земельного участка по истечению положенных 30 дней, включат в Реестр недобросовестных участников аукциона. Как показывает практика, такие участники намеренно взвинчивают цены и срывают торги. Их на ближайшие два года лишат возможности участвовать в торгах.

    Как сообщил заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян, сейчас в реестре находится более 530 недобросовестных участников, причем более 100 включены в него за первые шесть месяцев этого года.

    По действующему порядку ведения реестра органам исполнительной власти и местного самоуправления, помимо сведений, предусмотренных Земельным кодексом, следует направлять в антимонопольный орган факты, свидетельствующие об уклонении победителя аукциона от заключения договора.

    По итогам рассмотрения поступивших материалов Комиссия ФАС в течение 20 рабочих дней выносит решение о включении участника в реестр сведений или об отказе в этом.

    С порядком включения недобросовестных участников аукционов в реестр можно ознакомиться по ссылке.

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