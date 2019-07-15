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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Фонд дольщиков перестанет подчиняться закону о госзакупках

    Фонд дольщиков перестанет подчиняться закону о госзакупках

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    Фонд дольщиков планируют вывести из-под действия закона о госзакупках при достройке проблемных жилых домов. Соответствующий законопроект Государственная Дума РФ приняла в первом чтении.

    Сейчас законодательству предусматривает предоставление субсидий фонду для финансирования мероприятий по завершению строительства объектов через заключение фондом договоров участия в долевом строительстве. При этом на юрлиц, которым предоставлены субсидии, распространяются нормы 44-ФЗ.

    В пояснительной записке к документу уточняется, что при целевом характере субсидий и особенностях реализации проектов, применение норм 44-ФЗ не представляется возможным.

    На сегодняшний день есть целая группа объектов, которые практически достроены и которые являются банкротами. В этом случае разумной мерой законотворцам представляется выкуп договоров долевого участия, оставшихся, незанятых в этом проблемном объекте, у компании-банкрота. Но средства поступают в Фонд защиты участников долевого строительства из бюджета, а по действующим нормам, нельзя направлять их банкротам и они должны распределяться через 44-ФЗ. Причем проводить конкурс для это не нужно.

    Чтобы устранить противоречие и было принято решение скорректировать положения бюджетного кодекса, исключая из под норм 44-ФЗ субсидии предоставленных фонду для финансирования мероприятий на достройку проблемных домов. В результате Фонд сможет закупать договоры долевого участия у застройщиков-банкротов без конкурса.

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