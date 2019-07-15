Минфин предлагает ввести ограничения на привлечение компаний к формированию госзаказчиками НМЦК

Министерство финансов РФ предлагает ввести ограничения на привлечение компаний к формированию госзаказчиками начальной (максимальной) цены контрактов (НМЦК) в госзакупках, заявила руководитель департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина Татьяна Демидова.

По ее словам, на практике имеются случаи, когда запросы коммерческих предложений направляются аффилированным компаниям, или ответ на такие запросы поступает от компаний, которых не существует. Для решения проблемы можно использовать инструменты, имеющиеся в рамках контрактной системы. В частности, Единый реестр участников закупок (ЕРУЗ) Единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок.

Также Демидова отметила, что ЕРУЗ — это легальный механизм, который позволит понять, кто работает в системе госзакупок. Реестр основан на интеграции ЕИС с базой Налоговой службы, с системой идентификации и аутентификации Минкомсвязи. То есть, если компания не существует, то она не сможет попасть в ЕРУЗ. Также предлагается осуществлять запрос коммерческих предложений только среди тех компаний, которые зарегистрированы в ЕРУЗ.

Но в этом году Минфин не планирует запускать такую схему работы, поскольку 2019 г. — переходный период, когда одновременно действует и ЕРУЗ, и старая аккредитация участников закупок на электронных торговых площадках. «Со следующего года можно спокойно перейти к этому механизму», — уточнила Демидова.