ФАС предлагает создать рейтинг добросовестных поставщиков

Федеральная антимонопольная служба России предлагает создать рейтинг добросовестных поставщиков в рамках госзакупок, который будет рассчитываться автоматически на основе данных Единой информационной системы. Об этом сообщил заместитель руководителя ФАС России Михаил Евраев.

Сейчас существует реестр недобросовестных поставщиков, однако нет поощрения для тех, кто работает добросовестно. «Это будет автоматически считаться в ЕИС на основании количества контрактов, их стоимости, качества исполнения, которые размещены в системе», — сказал Евраев.

Также он отметил, что объем финансового обеспечения заявки и контракта, который обычно предоставляют участники закупки, для добросовестных поставщиков в качестве меры поощрения может быть снижен в три-пять раз. В дальнейшем этом может использоваться и при допуске на торги и при оценке участников на конкурсах.