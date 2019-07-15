Еще больше банков могут открывать спецсчета для участников госзакупок

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев включил еще один банк в специальный перечень, дающий право бизнесу открывать спецсчета для обеспечения заявок на участие в госзакупках. Новым банком стал Новикомбанк.

С 1 января все закупки, осуществляемые госорганами и госкомпаниями переведены на электронные площадки, при этом малый и средний бизнес, желающий участвовать в электронных торгах по госконтрактам, должны открывать спецсчета в уполномоченном банке для обеспечения своих заявок. Перечень банков, в которых нужно открывать спецсчета для внесения денежных средств в обеспечение заявок на участие в госзакупках, утверждает правительство.

Изначально в него входили 18 банков: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, Московский кредитный банк, банк «ФК Открытие», Райффайзенбанк, Росбанк, Всероссийский банк развития регионов, Промсвязьбанк, АБ «Россия», банк «Санкт-Петербург», Совкомбанк, Российский национальный коммерческий банк, Росевробанк, ОТП Банк, Юникредит банк. Позже список был расширен — в него были включены все банки, попавшие под санкции до 1 января 2015 г.

Новикомбанк является опорным банком госкорпорации «Ростех», кредитная организация находится под санкциями США с конца 2015 г.