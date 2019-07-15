Глава Минфина анонсировал новые меры поддержки для развития малого бизнеса

Государство планирует поднять субсидирование процентной ставки для субъектов малого и среднего бизнеса – с 2,5 до 3,5%. Об этом сказал глава Минфина Антон Силуанов в рамках «правительственного часа» в Совфеде.

При этом будет расширена в 2019 г. доступность бизнеса к госзакупкам – ожидается, что за год будет закуплено у малого и среднего бизнеса продукции на 3,4 трлн руб. На 1 июня, объём закупок у них уже составляет более 1,2 трлн руб.

Также планируется развивать микрофинансирование малого бизнеса в целом ряде регионов – Приморском крае, Амурской области, Ненецком автономном округе.

Информацию о мерах поддержки и способах заключения контрактов можно будет получить с помощью портала «Бизнес-навигатор» — инструмента, «которому нет аналогов в мире», отметил Силуанов.