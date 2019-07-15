Минфин России рассказал об особенностях участия в электронных процедурах

В подготовленном специалистами Министерства финансов письме разъясняется порядок участия в закупках в электронной форме для участников в отношении которых Правительством РФ установлены дополнительные требования в соответствии с 44-ФЗ. В их числе закупки работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, линейного объекта, строительству некапитального строения, сооружения (строений, сооружений), благоустройству территории, ремонту, содержанию автомобильных дорог.

В частности, разъяснено, что с 1 июля участие в указанных закупках предусматривает получение участниками аккредитации на электронной площадке в новом порядке, установленном 44-ФЗ, то есть после регистрации в ЕИС. Таким образом, участникам целесообразно заблаговременно принять меры по регистрации в ЕИС в целях реализации положений 44-ФЗ, определяющих порядок направления оператору электронной площадки документов, перечисленных в 44-ФЗ.