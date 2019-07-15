«Актуальные вопросы при осуществлении закупок товаров, работ и услуг. Изменения законодательства в сфере закупок в 2019»

В рамках налаживания крепких экономических связей между ЭТП ГПБ и муниципальными органами власти города Рязань. Был проведен семинар на тему «Актуальные вопросы при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. Изменения законодательства в сфере закупок в 2019».

В рамках семинара эксперты ЭТП ГПБ представили три доклада:

Первым открывал семинар Шелоумов М.А. с стратегически важным докладом по теме: «Новации в Федеральном законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ, практика его применения». В рамках доклада были подробно изложены основные изменения в части законодательства 44-ФЗ, вступившие в силу 12 мая и с 1 июля, а также о планируемых изменениях. Основной интерес вызвала возможность на практике разобрать применения законодательства на конкретных закупках.

Второй доклад был посвящен одному из флагманских продуктов ЭТП ГПБ - Информационно-аналитический модуль «Trade Inspect». С докладом выступал представитель ЭТП ГПБ Куклев В.Н. В процессе проведения мероприятия были подробно рассмотрены возможности сервиса. Особый интерес был прикован к торговому модулю и расчету НМЦК. По итогам презентации были достигнуты договорённости запуска пилотного бесплатного использования аналитических инструментов площадки для заказчиков.

Вторая часть мероприятия была посвящена «Актуальным вопросам при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для отдельных видов юридических лиц. На которой наш эксперт Куклев В.Н. выступал с докладом «Функциональным возможностям ЭТП ГПБ» продемонстрировав тем самым весь спектр возможностей площадки. Особый интерес был проявлен к возможностям торгового модуля и аналитике контрагента. По завершении презентации участники мероприятия получили представление о работе на ЭТП ГПБ, ее основных особенностях и функциональных возможностях.

В общей сложности на семинаре побывало более 250 человек, как представители муниципальных заказчиков, так и представители, и собственники бизнеса с стороны поставщиков. Важным итогом семинара стали конкретные договорённости по дальнейшему сотрудничеству и использованию площадки ЭТП ГПБ как с стороны заказчиков торгов, так и с стороны поставщиков.