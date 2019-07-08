Сумма закупки у единственного поставщика увеличена до 300 тыс. руб.

Сумма предельной закупки у единственного поставщика увеличена до 300 тыс. руб. Соответствующие изменения в 44-ФЗ, принятые 1 мая, сегодня вступили в силу.

Устанавливается, что со 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. увеличивается предельный размер одной закупки у единственного поставщика. При этом ограничение годового объёма таких закупок остаётся без изменений – до 2 млн руб. Проектная документация по таким закупкам будет размещаться в ЕИС. Исключение составляют случаи, когда проектирование входит в предмет контракта или составлять проект не обязательно.

Закупки у единственного поставщика могут осуществлять государственные или муниципальные учреждения культуры, зоопарки, планетарии, парки культуры и отдыха, заповедники, ботанические сады, концертные площадки, музеи, библиотеки, телерадиовещательные учреждения, цирки.

Операторы ЭТП будут вести реестр участников закупок, аккредитованных на них. Расширяется перечень случаев, когда можно вносить существенные изменения в условия контракта. При этом предусмотрено, что срок возврата заказчиком поставщику финансового обеспечения контракта не может быть более 30 дней с даты исполнения поставщиком своих обязательств. В случае участия в закупке субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций этот срок составляет не более 15 дней.